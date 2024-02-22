Культура

Опубликована полная танцевальная программа Сретенского бала в Пскове

Опубликована полная танцевальная программа IX молодёжного Сретенского бала. В ней указаны, какие танцы и под какую музыку будут исполнять участники мероприятия, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Всего в программе традиционно три отделения:

в первом исполнят приветственный вальс (муз. Штраус «На голубом Дунае»), полонез (муз. Чайковский «Евгений Онегин»), сретенский вальс (муз. Чайковский «Вальс цветов»), полька-тройка (муз. Шварц «Добрый жук»), игра «Вальсовый дуэт» (муз. Чайковский «Спящая красавица»), мазурка, гросфатер (муз. Штраус «Полька «Трик-трак») и венгерка (муз. Сантеухини «Рио-Рита»). Кроме того, в этом отделении представят номинантов на Короля и Королеву.

во втором отделении можно будет станцевать фигурный вальс (муз. Дога «Вальс»), кадриль (муз. Штраус «На охоте»), польку быструю («Весёлая кадриль»), падепатинер (муз. Helen st. John «Love theme from flash dance»), па-де-катр (муз. Нино Рота «Вальс из к/ф «Леопард»), поиграть в игру «Ручеёк» и посмотреть выступления номинантов Королей и Королев под музыку Цфсман «Медленный вальс».

в третьем же отделении гостей и участников ждут вальс-знакомство (муз. Свиридов «Метель»), игры «Вальс с цветком» под музыку Боккерини «Менуэт» и «Бесконечный галоп», испанский вальс, шапелуаз и полонез (муз. Чайковский «Евгений Онегин»).

Вся музыка в день мероприятия будет исполняться вживую камерным губернаторским симфоническим оркестром.

Регистрация пар на Сретенский бал продолжается и будет идти до 26 февраля включительно – для этого необходимо заполнить форму. Если же по какой-то причине пары для танцев нет, но стать участником очень хочется, можно писать в обсуждения.

Организатором является Псковский городской молодёжный центр. Сретенский бал состоится 3 марта в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2).