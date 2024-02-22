Культура

Секреты активного долголетия раскрыла делегация Псковской области на выставке «Россия»

Мероприятия Дня активного долголетия Форума национальных достижений прошли 22 февраля на Международной выставке-форуме «Россия». Участие в них приняла делегация Псковской области во главе с председателем комитета по социальной защите региона Ольгой Евстигнеевой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по социальной защите Псковской области

Псковичи активно начали тематический день на стенде региона, презентовав региональный проект «Активное долголетие». Заместитель председателя реготделения «Союза пенсионеров России» Людмила Небеева провела для всех желающих минутку физической активности и показала упражнения для разминки.

В течение дня на стенде каждый желающий смог найти себе мастер-класс по душе — это и изготовление текстильной броши, плетение из бумажной лозы, изготовление сувенирного домика и карманных календариков. Самое большое внимание привлек мастер-класс по созданию авторских значков «ПроЗнак» производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В. П. Шмитца.

Свои уникальные наработки представили руководители ряда региональных учреждений: Производственно-интеграционных мастерских, Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения, Бельско-Устьенского дома-интерната.

В целом министерство труда и соцзащиты РФ подготовило насыщенную программу тематического дня. В ходе главных событий дня заместитель председателя правительства Татьяна Голикова и Министр труда Антон Котяков наградили победителей четвертого Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия 2023 года. Также состоялась пленарная сессия «Ключевые результаты и достижения социальной политики по активному долголетию».

В течение дня в павильоне «Семья. Работа. Долголетие» проходила серия культурных и образовательных мероприятий.

Отметим, что международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Уникальное российское ЭКСПО на территории ВДНХ в Москве по своему масштабу и посещаемости уже успело затмить Всемирные выставки, которые проводятся в Дубае, Милане и Шанхае.

В течение всего времени работы Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программы. Для посетителей подготовлены 132 экспозиции, в том числе представлены все 89 регионов России, органы исполнительной власти, крупнейшие компании, госкорпорации и общественные организации. На всей территории выставки гости могут ознакомиться с интерактивными стендами, посвященными различным отраслям: промышленности, транспорту, медицине, ИТ-технологиям. Свои уникальные разработки представили корпорации и компании, которые можно увидеть в павильонах «Газпром», «Роснефть», Сбер, ВЭБ.РФ, СИБУР и другие.

Выставка уже встретила семимиллионного гостя — им стал житель Волгоградской области Алексей Максимов, он приехал на ВДНХ вместе со своей семьей — супругой и двумя дочерьми. К Алексею Максимову и членам его семьи обратилась генеральный директор дирекции выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова и выразила благодарность всем гостям выставки — за большой интерес к представленным экспозициям и активное участие в культурно-образовательной программе.

На стенде Ленинградской области гости получили подарок — семейное путешествие по маршруту «Энергия Ладоги». Также для юбилейного гостя и его семьи провели экскурсию по экспозиции региона.

Выставка «Россия» продлится до 8 июля.