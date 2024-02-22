Культура

Выставка «Русская зима» в Изборске завершит работу 25 февраля

Завтра, 25 февраля, последний день работы выставки «Русская зима» в Государственном музее-заповеднике «Изборск». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в музее, изначально планировалось, что выставка проработает до 17 марта.

Фото: Изборский музей-заповедник

Выставку можно будет посетить с 10:00 до 17:00 в выставочном зале музея на улице Печорской, 37. Здесь посетители смогут познакомиться с картинами и скульптурами, объединёнными темой русской зимы.

О своеобразии этого времени года расскажут предметы повседневности: сани, салазки, нарты, оленья праздничная упряжь, зимняя одежда народов севера. Морозы, оттепели, снегопады и погожие ясные дни – все эти разнообразные состояния природы нашли художественное выражение в живописи художников и в произведениях декоративно-прикладного искусства.

Выставка «Русская зима» объединила в одном выставочном пространстве экспонаты из собраний трех музеев России – музея-заповедника «Изборск», историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево» и Мурманского областного краеведческого музея, живописные полотна на темы зимы 33 художников Москвы и Санкт-Петербурга из частных коллекций и фонда Санкт-Петербургской Академии художеств имени Ильи Репина и зимние пейзажи самодеятельного изборского художника Павла Дмитриевича Мельникова.