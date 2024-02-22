Культура

Псковичей приглашают принять участие в конференции «Пушкин в культуре русского зарубежья»

Псковские исследователи культуры, литературы и истории, а также практикующие педагоги, работники музеев, библиотек и архивов могут принять участие в международной научной конференции «Пушкин в культуре русского зарубежья», которую проводит московский Дом русского зарубежья совместно со столичными пушкинскими музеями. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Кирилл Нестерик. Портрет А. С. Пушкина (2020). Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Организаторы конференции подчёркивают, что нынешний пушкинский юбилей — общенациональный праздник, потому что именно в Пушкине «…воплотилась целостность русского мира в гармонии традиций и прогресса, вольнолюбия и “неколебимости“ тысячелетнего государства». Не случайно, когда в результате октябрьского переворота 1917 года в мире сложился уникальный цивилизационный феномен — «Зарубежная Россия», потомками Пушкина в широком смысле ощутили себя все представители русского зарубежья. Память, традиции, идеалы, язык — всё было освящено именем национального гения. А среди эмигрантов оказались и выпускники Царскосельского лицея разных лет, и прямые представители рода великого русского поэта.

В «Михайловском» особо напомнили и ещё об одном событии: именно по случаю дня рождения Пушкина в июне 1925 года в 13 странах впервые был проведён первый за рубежом «День русской культуры». Историк, религиозный мыслитель, исследователь русской эмиграции Пётр Ковалевский назвал этот день «…единственным торжеством, объединяющим всё рассеяние, всю Зарубежную Россию и олицетворяющим её культурное единство». Девиз русского зарубежья наиболее ярко сформулировал другой отечественный писатель Борис Зайцев: «Кто за Пушкина, тот за свободу». «В XXI веке Пушкин вновь превращается в символ национального единства: кто за Пушкина, тот за Россию», — пишут организаторы юбилейной конференции.

Среди тем, предложенных к обсуждению в Доме русского зарубежья, есть такие как: «Пушкин в мире — предки, потомки, соотечественники», «Пушкин в философской и богословской мысли русского зарубежья», «Пушкин как герой, образ и символ в литературе и искусстве русского зарубежья», «РКИ («Русский как иностранный [язык для изучения]». — Прим. ред.) и лингвострановедение в контексте пушкинистики», многие другие. Сама конференция, как сейчас планируется, пройдёт в канун юбилейного дня рождения поэта по старому стилю — 21 и 22 мая, а заявки по образцу, размещённому на сайте ДРЗ, принимают до 20 апреля, уточнили в музее, добавив, что для докладчиков предусмотрена и возможность дистанционного участия в чтениях.

Напомним, что в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» внимательно следят за всеми новыми исследованиями, в той или иной степени касающимися жизни и творчества поэта. Научный «конференц-год» под знаком 225-летия со дня рождения Пушкина здесь уже открыли — традиционными, на этот раз уже XXVII Февральскими музейными чтениями памяти С. С. Гейченко «Под сенью дружных муз». Доклады и сообщения по итогам своих изысканий или об опыте сохранения и приумножения отечественного культурного наследия в ходе этой конференции сделали 24 специалиста из Москвы и Санкт-Петербурга, Набережных Челнов и Оренбурга, Ленинградской (Гатчина), Псковской (Великие Луки, Опочка, Псков, Пушкинские Горы) областей и города Бухары (Республика Узбекистан).