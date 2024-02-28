Культура

Кино не для всех

Судьба российских кинотеатров продолжает вызывать вопросы. Часть из них закрылись ещё во времена пандемии и до сих пор не возобновили свою работу, как, к примеру, два коммерческих заведения в Великих Луках. Остальные, в том числе открытые по программе господдержки в малых городах, продолжают функционировать даже в условиях отсутствия голливудских фильмов, сделав ставку в основном на отечественное кино.

Что сейчас идёт на экранах в южной столице Псковской области и доступны ли горожанам новинки проката? Сложно ли достать билеты в единственный кинотеатр в городе, и почему многие жители ездят на просмотр кинокартин в соседний город? Какова судьба других великолукских кинозалов? Ответы на эти вопросы искала обозреватель Псковской Ленты Новостей.

Иллюстрация сгенерирована с помощью нейросети Kandinsky 3.0

Один на всех

В настоящее время в Великих Луках функционирует всего один кинотеатр, он расположен в торговом центре «Апельсин». В распоряжении почти 86 000 горожан (по данным Псковстата на 1 января 2023 года - прим. ред.) и жителей ближайших деревень - зал на 77 мест, которым заведует местное ООО «Кино парк».

«Демонстрация фильмов проходит в формате 2D и 3D. Репертуар фильмов подбирается с учетом вкусов разнообразной аудитории. Цены на билеты доступные. Действуют акции и система скидок. В фойе находится кинобар с хорошим выбором попкорна, хот-догов, мороженого, сладостей, соков, прохладительных напитков. В фойе кинотеатра также располагается 5-Д аттракцион с большим выбором роликов для взрослых и детей», - говорится на официальном сайте компании.

Там же регулярно обновляется афиша, в которой чаще всего представлены фильмы для семейного просмотра: комедии, приключения, фэнтези, мультфильмы. Так, зимой великолучане могли посмотреть следующие картины: «Легенда о самбо», «Супермозг», «Крылатая История», «Пять ночей с Фредди», «По щучьему велению», «Ёлки 10», «Тёща», «Воздух», «Конец славы», «Я - Медведь», «Звериный рейс», «Турбозавры. Год дракона», «Заветное желание», «Вредная привычка», «Манюня: новогодние приключения».

Иллюстрация сгенерирована с помощью нейросети Kandinsky 3.0

В праздничные выходные января транслировались три фильма - «Бременские музыканты», «Холоп 2» и «Побег из курятника 2». При этом цены на этот период существенно подросли - от 400 до 500 рублей за сеанс. «Кинотеатр единственный, пойти больше некуда, в связи с чем можно цену поставить любую, все равно от безвыходности придут», - сетовали подписчики в группе кинозала в соцсети «ВКонтакте».

«Цены поднялись на 100-150 рублей, из них половина - это доход прокатчика. Как всем известно, в праздники заработная плата увеличивается в 2 раза, а для обслуживания гостей в праздничные дни будет работать весь персонал кинотеатра», - аргументировали подорожание в «Кино парке».

Однако большую часть горожан высокая стоимость не слишком смутила, так как билеты на некоторые фильмы разлетались довольно быстро. Наибольшей популярностью пользовалось продолжение комедии с Милошем Биковичем о перевоспитании мажора, для просмотра «Холопа 2» покупков билеты нужно было планировать за несколько дней.

Кстати, именно эта премьера была сопряжена с некоторыми сложностями. В новогоднюю ночь в кинотеатре произошел технический сбой в работе серверного оборудования из-за отсутствия обновлений системы (в группе компании в соцсети пояснили, что «производитель, оказывающий программную поддержку, более не осуществляет деятельность на территории РФ»), в связи с чем некоторые фильмы по расписанию не вышли. К вечеру 1 января сбой благополучно устранили, и сеансы возобновились.

Заглянуть по-соседски

На данный момент в «Кино парке» идут «Лёд 3», который можно посмотреть в том числе по «Пушкинской карте», и «Командир». Билеты на обе картины стоят по 300-350 рублей, предусмотрены два сеанса ежедневно. Места на ближайшие даты пока что есть, лидирует по продажам романтическая мелодрама о любви и фигурном катании. Также предусмотрены утренние сеансы для детей «Рыбка Поньо на утесе» стоимостью 250 рублей.

Судя по афише, в «Кино парке» транслируют 3-4 картины в неделю, иногда репертуар может не обновляться более семи дней. Отдельные премьеры вовсе не доходят до великолучан, которые внимательно следят за новинками в мире кинематографа, в том числе отечественного. К примеру, горожане выразили сожаление, что не смогли увидеть новую экранизацию «Мастера и Маргариты».

«Самые громкие фильмы обходят стороной», - расстроились подписчики и заметили, что фильм показывали в соседнем городе Новосокольники, где билеты, к тому же, дешевле, а репертуар насыщеннее. Из других преимуществ кинотеатра, расположенного в 26 км от Великих Лук, называют удобные кресла, большой экран и хорошее качество картинки.

Напомним, кинозал на базе Дома культуры Новосокольнического района открылся летом 2017 года благодаря участию Псковской области в программе министерства культуры Российской Федерации. Возрождение муниципальной киносети началось с 2016-го года, который был объявлен Годом российского кино. Тогда Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии объявил конкурс по возрождению кинотеатров в малых городах страны.

Псковская область активно подключилась к проекту, и в результате 8 районов получили по 5 миллионов рублей на реконструкцию и переоборудование кинотеатров. Залы, оснащенные самым современным оборудованием, открылись в Дно, Порхове, Себеже, Опочке, Новосокольниках, Пушкинских Горах, Невеле и Острове. Во многие муниципалитеты кино вернулось спустя десятилетия.

Фото с сайта «Центр кино»

А в 2018 году возможность смотреть фильмы на большом экране получили и жители Печор. В районном центре культуры благодаря федеральному гранту появился новый кинозал, рассчитанный на 250 мест, где зрители могут смотреть фильмы в обычном 2D и объемном 3D форматах.

В настоящее время все обновлённые кинотеатры в райцентрах действуют, в том числе в Новосокольниках. Местный ДК Воровского неизменно притягивает не только жителей окрестных деревень, но и промышленного центра Псковской области. Новосокольнический кинозал на 230 мест работает с четверга по воскресенье, в репертуаре - комедии, приключения, мультфильмы, триллеры, боевики, драмы, фентези. Зимой здесь транслировались картины «Между нами лето», «Знакомьтесь, пёс», «Супер Крылья. Фильм», «Дьявол в деталях. Дело Миранды», «Моя прекрасная свадьба», «Воздух», «Приключения динозавров», «Последний наемник», «Бременские музыканты», «Холоп 2», «Три богатыря и Пуп Земли», «Феррари», «Великолепная пятерка», «Теща», «Немая ярость», «Новогодний ол инклюзив», «Новогодний шеф», «Ëлки 10», «Кентервильское привидение» и многие другие. А 24 февраля состоялся бесплатный показ документального фильма «Военкоры».

С 29 февраля посетители новосокольнического кинозала смогут оценить 5 лент: «В Арктику», «Лонки - великий обманщик», «Кот и пёс», «Лёд 3», «Командир», причём две последних доступны по «Пушкинской карте». Стоимость любого из перечисленных сеансов - 200 рулей с человека. Прокатчиком выступает федеральная сеть кинотеатров «Центр кино», которая насчитывает более 200 заведений по всей стране и работает под эгидой «Фонда кино» и Минкульта.

«Непонятно, что зайдет»

В разные годы в южной столице региона функционировали порядка 10 кинотеатров. До наших времён «дожил» всего один, и конкуренцию ему может составить разве что зал в соседнем районе, в который не каждый зритель поедет.

Дело в том, что в период пандемии в Великих Луках перестали работать сразу два объекта кинопоказа. 3 сентября 2021 года администрация города объявила о том, что кинотеатр «Родина», который был построен в середине прошлого века, с 7 июля закрыт на реконструкцию, а кинозал в ТЦ «Рубин» «прекратил свою деятельность по причине непродления договорных отношений с владельцами торговых площадей».

Предполагалось, что «Родину» ждёт преображение и ребрендинг, что позволило бы повысить уровень обслуживания населения и качества предоставляемых услуг. Однако учреждение простаивает по сей день и понемногу начинает разрушаться.

Ещё в начале прошлого года глава администрации Великих Лук Андрей Беляев в ответ на жалобу великолучанки на сайте губернатора ответил, что «здание кинотеатра «Родина» передано в аренду третьим лицам для использования по назначению на срок до 2028 года». Срок открытия на тот момент был неизвестен.

Распахнёт ли «Родина» свои двери в обозримом будущем? Ответа на этот вопрос ни у кого нет. Коммерческий директор ООО «Кино парк» Андрей Безгуб считает перспективы кинотеатра сомнительными. Он пояснил, что ранее «Кино парк» планировал выкупить этот объект, но после анализа продаж было решено отказаться от данной идеи, так как заведение изначально было убыточным.

Наш собеседник уточнил, что компания намеревалась не только выкупить все кинотеатры в городе, но и обустроить дополнительный зал на 49 мест в «Апельсине». Однако последовавшие за пандемией события сыграли свою роль, и планы пришлось отложить. «Проект нового зала есть, договорённость с ТЦ достигнута, но работы приостановлены. Расширение в данный момент не планируется», - уточнил Андрей Безгуб.

К тому же в этом нет особой необходимости: как такового ажиотажа обычно не наблюдается, исключение - праздничные выходные, когда в кино идут не только горожане, но и жители Великолукского и близлежащих районов.

Представитель «Кино парка» заметил, что по сравнению с прошлым годом, великолучане стали немного активнее ходить в кино, но особых изменений спроса не наблюдается.

«Не всегда ясно, что зайдёт. Фильм хороший - люди идут. Реалии таковы, что не все фильмы кассовые. В апреле был раскрученный фильм «Вызов», ходили полные залы. Зимой спросом пользовался «Холоп 2», - привёл пример Андрей Безгуб.

Он озвучил статистику за минувшее воскресенье, 25 февраля: на «Рыбку Поньо на утёсе» пришли 7 человек, «Командир» посмотрели 10 человек на первом сеансе и 12 на втором, а «Лёд 3» собрал полный зал дважды за день.

Скриншот с сайта «Кинопарка»

«Пользуются спросом наши легендарные фильмы - такие как «Лёд», «Вызов», всё, что касается нашей спортивной истории. Военные картины тоже неплохо заходят. Охотно ходят на комедии, молодежь интересуется ужасами», - описал предпочтения великолучан коммерческий директор «Кино парка».

Он добавил, что фильм «Мастер и Маргарита» не дошёл до великолучан из-за того, что возникли сложности с прокатчиком, у каждого из которых свои требования и условия. Кроме того, трудности могут возникать и в связи с необходимым для проката количеством сеансов и длительностью показа той или иной картины. Расписание составляется за месяц-полтора до запуска фильма на экраны, и порой приходится выбирать, что именно транслировать - возможности великолукского кинотеатра ограничены. Но такие ситуации, отметил Андрей Безгуб, случаются редко, обычно в преддверии праздничных дней.

Перспектива открытия новых кинотеатров в Великих Луках крайне туманна. С учётом сложившихся экономических условий бизнесу не слишком выгодно вкладываться в такой род деятельности, а горожане, тем временем, привыкли использовать стримминговые сервисы. Между тем всё ещё остаются желающие смотреть фильмы на большом экране, ведь для многих поход в кино - это способ культурно провести время с близкими, организовать свой досуг. Поэтому данное направление заслуживает особого внимания и поддержки со стороны государства, особенно в Год семьи.

Ульяна Лаблюк