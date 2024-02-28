Культура

Псковские библиотекари поделились опытом патриотического воспитания с белорусскими коллегами

Псковские библиотекари по приглашению своих белорусских коллег дистанционно приняли участие в Международном научно-практическом семинаре «Библиотека как социально-коммуникативный институт общества», который прошёл в Минске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Белорусским библиотекарям было интересно узнать, как псковичи придумали и реализовали несколько виртуальных международных проектов, и как псковские библиотеки занимаются патриотическим воспитанием молодёжи.

Про псковский международный проект «Книжные мосты дружбы» белорусским коллегам рассказала заведующая модельной библиотекой «БиблиоЛюб» Елена Сойтту. А заместитель директора Централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко объяснила, как возникла идея сотрудничества псковских библиотекарей с коллегами из других регионов и стран, а также уточнила, что с 2017 по 2024 годы ЦБС подписала соглашения о сотрудничестве с библиотеками Минской и Витебской областей: Борисовской центральной районной библиотекой имени И. Х. Колодеева, Культурно- просветительским центром города Городка и ЦБС Браславского района, ЦБС Витебска и Витебского района.

В частности, благодаря сотрудничеству с сетью публичных библиотек города Городка псковская библиотека – Центр общения и информации имени И.Н. Григорьева придумала и осуществила мемориальный проект «Памяти поэта и воина И. Н. Григорьева», в рамках которого в минувшем году прошла международная акция «Читаем Григорьева вместе», а также были созданы интернет-ресурс и печатное издание «Поэтический календарь» к 100-летию со дня рождения прославленного псковского поэта. Подробно об этих проектах белорусам рассказала заведующая Библиотекой – Центром общения и информации имени И. Н. Григорьева Наталья Копаницкая.

Заведующая отделом информационно-коммуникационных технологий Центральной городской библиотеки Пскова Настасья Бурова в свою очередь рассказала белорусским коллегам, как библиотекари создавали интернет-проект «Имя Александра Невского на карте Пскова», и как он теперь помогает им заниматься гражданско-патриотическим воспитанием молодёжи. Белорусские библиотекари сказали, что теперь с удовольствием будут пользоваться материалами с созданного псковичами сайта о князе и напомнили, что в Витебске тоже есть впечатляющий памятник Александру Невскому.

Организаторами мероприятия выступили Минская областная библиотека имени А. С. Пушкина и Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белорусского государственного университета культуры и искусств.