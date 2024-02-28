Культура

Светлана Мельникова о нарушениях при эксплуатации Власьевской башни и продаже алкоголя на объекте культурного наследия

При эксплуатации объекта культурного наследия федерального значения «Власьевская башня» в Пскове были допущены многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических и пожарных требований. О серьезности этих нарушений, истории аренды башни частным предпринимателем и дальнейших планах на объект культурного наследия рассказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

- Светлана Евгеньевна, насколько серьезные были нарушения?

- Прежде всего, я хочу вам сказать, что музей вступил в оперативное управление Власьевской башней 14 августа 2023 года. И, соответственно, принимая объект в оперативное управление, сотрудники музея вышли на этот объект. Среди сотрудников, конечно, был специалист по пожарной безопасности, начальник отдела по ремонту, реставрации и содержания памятников и еще ряд специалистов. В ходе выхода на объект было выявлено очень большое количество нарушений, только по пожарной безопасности более пятидесяти, плюс санитарно-эпидемиологические. И, конечно, у нас возникали некоторые вопросы с точки зрения содержания памятника. Мы обратились в прокуратуру, она занималась этим вопросом.

- Полностью ли музей удовлетворен исправлениями?

- Арендатору «Белая Русь Плюс», учредителем является Голобородько Андрей Анатольевич, насколько я понимаю, были выписаны предписания. По закону в течение 30 дней арендаторы должны были исправить ситуацию. И через 7 дней мы должны получить официальное уведомление о том, что сделано на объекте. Срок еще не прошел, и мы не имеем официального уведомления о том, что исправлено на объекте на сегодняшний момент. Поэтому мы дожидаемся окончания срока, свяжемся с прокуратурой. Хотели бы получить официальное уведомление о том, что изменено и приведено в порядок, а что - нет. После этого точно так же группа специалистов выйдет на объект и посмотрит своими глазами, что там происходит.

- Как арендатор соблюдает условия договора?

- Если вы обратили внимание, мы вступили в оперативное управление объектом 14 августа 2023 года. Существует федеральный закон, который запрещает торговлю алкоголем на объектах культурного наследия. Тем не менее, 13 декабря 2023 года новая лицензия организации была выдана. Мне кажется, что это нарушение, потому что федеральный закон никто не отменял. Почти полгода музей уже имел этот объект в управлении.

Лицензию, на мой взгляд, выдавать было нельзя. Мы обратились в прокуратуру и получили заключение, что в соответствии с федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» выдача и продление срока действия лицензии осуществлена комитетом в соответствии с нормами действующего законодательства. Нарушений не допущено. Меня немного смущает эта формулировка, например, если музей-заповедник открывает где-то на своей площадке кафе и, условно говоря, торгует медовухой, каким-нибудь историческим напитком, если он имеет градус, мы не имеем права этого делать. С этим вопросом, я думаю, нам предстоит еще разбираться.

- Как получилось, что объект федерального значения оказался в руках частного предпринимателя на таких условиях как фактически вечная аренда?

- Вы знаете, насколько я понимаю, это произошло очень давно, в 90-е годы. Чем руководствовался тогда тот, кто принимал решение? Наверное, это было решение комитета и действующего тогда директора. В моей практике, когда еще разрешалось торговать алкоголем в случае наличия лицензии у организации, которая арендует помещение, то мы аренду более чем на три года не заключали. Это касалось одного из древнейших ресторанов страны, трапезная Суздальского кремля, который начал свою работу еще в 1967 году. Тем не менее на сегодняшний момент ресторана нет, он закрыт. Заведению в Власьевской башне лицензия была выдана, меня это немного напрягает. Будем делать еще одно обращение, поскольку федеральный закон никто не отменял.

- Нет ли у музея планов ли вернуть музейную экспозицию во Власьевскую башню?

- Псковский кремль - уникальный объект культурного наследия нашей страны, ожидает комплекс реставрационных работ. Для этого, соответственно, необходимо сделать проектно-сметную документацию. Именно это и побудило меня к тому, чтобы активизировать процесс передачи Власьевской башни в оперативное управление музея. Не может быть такого, чтобы два этажа памятника были у музея, а три этажа были в аренде у частной организации. Объект должен быть в одних руках, но по законодательству мы получили этот объект уже с обременением, то есть с существующей там организацией. Мы обязаны были его взять на тех же условиях, что были и у комитета по имуществу. Если начнутся реставрационные работы и когда они начнутся, однозначно, все помещения необходимо будет освобождать.

Власьевская башня, не стану скрывать, имеет для нас очень важное стратегическое значение, поскольку на сегодняшний момент все остальные башни Кремля не отапливаемые, они холодные. Это единственное помещение, где, в принципе, можно было бы сделать круглогодичную музейную экспозицию, что для развития псковского музея, конечно, было бы очень неплохо.

Беседовала Анастасия Мишуковская