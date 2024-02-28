Культура

Электронные книги набирают популярность в Псковской области

Россияне стали активнее читать книги в сервисах электронных библиотек — трафик таких приложений вырос на 50% за прошлый год. На фоне ухода из России шведской компании Storytel наибольший рост продемонстрировал сервис Bookmate, перезапустившийся в декабре 2022 года после покупки «Яндексом». К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

Фото здесь и далее: МегаФон

По итогам 2023 года самой популярной онлайн-библиотекой оказался «Литрес», его пользователи суммарно потратили на чтение больше всего интернет-трафика, а в сравнении с 2022 годом этот показатель вырос на треть. Не отстает от общероссийских трендов и Псков - здесь объем трафика книжного сервиса «Литрес» вырос на 78%. На второе место по России вырвался сервис Bookmate, который прежде не входил даже в топ-5 сегмента. Его популярность резко выросла после того, как в декабре 2022 года сервис вошел в состав подписки «Яндекс Плюс». В Пскове Bookmate на 6 позиции по популярности.

Замыкает первую тройку приложение MyBook, за год потребление трафика в нем увеличилось на 10%. При этом по числу активных пользователей MyBook занимает вторую строчку, обгоняя Bookmate и уступая лишь «Литрес».

В целом трафик всех книжных сервисов вырос на 50% за последний год, при этом общее число пользователей приросло незначительно — на 1%. Из рейтинга выбыл шведский Storytel, ранее занимавший в стране третье место по размеру аудитории. Однако после того как компания покинула российский рынок, пользователи данного сервиса перераспределились между российскими электронными библиотеками.

Среди абонентов МегаФона также подтверждается рост читательской онлайн-активности в Псковской области. Область вошла в топ-7 среди регионов Северо-Западного Федерального округа по интересу к сайтам книжных сервисов – за год трафик на такие ресурсы вырос почти в 1,5 раза. Самыми востребованными электронными библиотеками стали «Литрес», Bookmate и «Патефон». Псковичи больше всего слушают и читают книги летом – в июле и августе.

Почти каждый третий пользователь сервисов электронных книг (31%) — это абоненты 26-35 лет. Более взрослые россияне, 36-45 лет, также активно пользуются такими приложениями — они составляют 29% от всей аудитории. По данным Yota, чаще читать онлайн стало старшее поколение: пользователи 56+ в 2023 году тратили на подобные сервисы на 71% больше трафика, чем годом ранее. В полтора раза (+48%) вырос интерес к онлайн-чтению и у зумеров — абонентов 14-20 лет.

Мужчины составляют 51% аудитории сервисов онлайн-библиотек. При этом мужская аудитория активнее женской в приложениях, специализирующихся на аудиокнигах — «Патефон» и Storytel, а женщины тратят больше трафика в MyBook и Litres. Чаще других электронные книги читают в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Томске — на жителей этих регионов приходится больше всего интернет-трафика в расчете на одного пользователя.