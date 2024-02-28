Культура

Экскурсия-прогулка по Окольному городу пройдет в Пскове 9 марта

Экскурсия-прогулка по Окольному городу пройдет в Пскове 9 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Гиды музея-заповедника подготовили нестандартный маршрут, на котором гости узнают, как Псков стал одной из мощнейших крепостей России, о топонимике Окольного города и связанных с ним известных людях.

«Прогуляемся и мимо псковских храмов, которых в этой части города великое множество. Во время прогулки заглянем в Покровскую башню, главную защитницу Пскова во время Ливонской войны», – рассказали в музее.

Экскурсия пройдет 9 марта в 15.00. Место встречи: фойе главного здания Псковского музея (улица Некрасова, 7).