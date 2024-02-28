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Культура

Курсы повышения квалификации преподавателей хоровых дисциплин прошли в псковском колледже искусств

04.03.2024 20:00|ПсковКомментариев: 0

Курсы повышения квалификации преподавателей хоровых дисциплин прошли в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова с 28 февраля по 1 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе колледжа.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова

В работе курсов приняли участие более 60 слушателей: преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств области, Псковского колледжа искусств, студенты вокальных специальностей. 

Заведующая кафедрой академического хора Санкт-Петербургского государственного института культуры, профессор Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, художественный руководитель и дирижер детского хора «Перезвоны» ДШИ имени М. И. Глинки Лариса Яруцкая познакомила участников с современными взглядами на хоровую педагогику, сделала обзор практических методик обучения пению, а также провела мастер-классы с хорами трёх возрастных групп ДМШ №2 имени Мусоргского города Пскова. 

Встречи с Псковскими композиторами Борисом Федотовым, Татьяной Лаптевой, Маргаритой Амирханян, Верой Ланикиной познакомили участников с камерно-вокальной и хоровой музыкой. Как отметили организаторы (сотрудники Центра непрерывного образования колледжа искусств), знакомство с произведениями псковских авторов необходимо сегодня для наполнения репертуара хоровых коллективов музыкой своего региона. 

На практических занятиях с хором младших классов ДМШ №1 имени Н. А. Римского-Корсакова преподаватель хоровых и теоретических дисциплин, руководитель детского образцового коллектива «Концертный хор» ДШИ имени С. В. Рахманинова города Старая Русса Наталья Повидыш продемонстрировала вокально-хоровые упражнения на материале русских народных песен, а также упражнения для развития артикуляционного аппарата. 

Вниманию слушателей курсов было предложено несколько открытых репетиций хоровых коллективов.

В рамках курсов повышения квалификации прошли концертные выступления хоров: академического хора Псковского колледжа искусств (руководитель Инна Суровицкая), Образцового коллектива театра детской песни «Летний дождь» ДМШ №1 имени М. П. Мусоргского, Великие Луки (руководители Елена Цыганкова и Оксана Рахманова), детского образцового коллектива «Концертный хор» ДШИ имени С. В. Рахманинова, Старая Русса (руководитель Наталья Повидыш).

По словам Натальи Федотовой (Себеж), Юлии Моргуновой (Опочка), Светланы Никитиной (Порхов), Юлии Степановой (Бежаницы), курсы произвели большое впечатление. Сравнив время нахождения на лекциях, показах, репетициях, мастер-классах, участницы высоко оценили организацию всех мероприятий, полноту образовательной программы, уровень спикеров. Они отметили, что творческое общение с коллегами по цеху будет ещё долго греть душу, а интересные методические приёмы, новые музыкальные произведения обязательно претворятся в их педагогическую практику.   

Теги: #образование #колледж искусств
Источник: Псковская Лента Новостей
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