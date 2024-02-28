Культура

Частично снятый в Михайловском фильм «Онегин» выходит в прокат с 7 марта

Частично снятый в музей-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» фильм «Онегин» Сарика Андреасяна выходит в прокат с 7 марта.

Кадр из фильма Сарика Андреасяна «Онегин»

Главную мужскую роль в мелодраме по мотивам романа А. С. Пушкина сыграл актёр, певец и музыкант, лидер группы «Ковёр-квартет», заслуженный артист Российской Федерации Виктор Добронравов. Актёр, по его собственным словам, которые приводит портал «Год литературы», впервые в жизни готовился к роли десять лет: в театре Вахтангова в 2013 году он играл в спектакле «Евгений Онегин», с которым труппа «…объехала весь мир — и с большим успехом».

Роль Ленского в новом «Онегине» исполняет Денис Прытков. Татьяной стала Лиза Моряк, супруга Сарика Андреасяна, а Ольгой — Таня Сабинова. В качестве рассказчика выступил Владимир Вдовиченков.

Осенью прошлого года съёмочная группа под началом Сарика Андреасяна работала близ мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское», на городище Савкино, а также музее-усадьбе Ганнибалов «Петровское» и в парке усадьбы Осиповых и Вульфов «Тригорское». Тогда сотрудников заповедника, бывших свидетелями съёмок, настоятельно попросили не разглашать их подробности и, тем более — имена артистов, занятых в будущем фильме.