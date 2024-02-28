Культура

Песню из репертуара Ольги Сергеевой услышат гости масленичных гуляний в пушкинском Бугрово

Жителей и гостей Псковской области уже в предстоящие выходные, 9 марта, ждут на масленичные гуляния в Святогорье — в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, эту, одну из наиболее популярных у жителей и гостей региона программ из цикла «Праздники народного календаря», будут «играть» в музее-мельнице в деревне Бугрово вплоть до следующего воскресенья, 17 марта.

Игорь Шаймарданов. Масленица (из цикла «Ситцевый Пушкин»). Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

«Масленичная программа нынешнего года значительно обновлена, — рассказывает руководитель отдела массовых мероприятий Пушкинского заповедника Ирина Егорова. — Например, специально к нынешним праздникам сотрудники музея и их давние друзья и помощники, участники фольклорного ансамбля "Пушкинская деревня" разучили песню "А в нас масляница-гуляница" из репертуара знаменитой псковской, точнее — усвятской исполнительницы Ольги Федосеевны Сергеевой, голос которой стал музыкальным символом родины, "знаком русского" для режиссёра Андрея Тарковского»

Музейщиков так очаровала новая песня, что по её названию в этом году было решено назвать и всю фольклорную программу. Напомним, что сценарии подобных интерактивов «бугровские крестьяне» всегда пишут с опорой на произведения Пушкина, активно и очень уместно, с музейной скрупулёзностью используя при этом местный музыкальный, литературный и игровой этнографический материал.

Программа рассчитана на самый широкий круг посетителей и ограничений по возрасту не имеет. Полное расписание сеансов «бугровской масленицы» для индивидуальных посетителей и для организованных групп, а также другие полезные для её потенциальных участников подробности можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

При этом очень важно: всем, кто хотел бы отпраздновать масленицу в Бугрово, в заповеднике настоятельно советуют заранее спланировать поездку и так же заблаговременно сообщить о своих планах сотрудникам службы музейной, экскурсионной и методической работы. По опыту прошлых лет хорошо известно, что календарно-приуроченные фольклорные программы в «Пушкинской деревне» и в «Музее-мельнице…» пользуются большой популярностью. Однако даже на самом широком (по псковским крестьянским меркам пушкинского времени) деревенском дворе может уместиться одновременно не более 40 человек. Позвонить в экскурсионное бюро «Михайловского» и «записаться на масленицу» можно по телефонам 8(81146) 2-23-21, 2-18-15 в дни и часы работы заповедника, то есть со среды по воскресенье включительно.

В музее особо отметили, что оплатить билет на фольклорную программу «Масляница-гуляница» можно, в том числе, и «Пушкинской картой».