Культура

День открытых дверей прошёл в псковском колледже искусств

День открытых дверей прошёл в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе колледжа.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

В этот день учебное заведение посетили гости из Пскова, Великих Лук, Пыталово, Плюссы, Бежаниц, Порхова, Дно, Невеля и Сланцев (Ленинградская область). Для абитуриентов и членов их семей были организованы индивидуальные консультации ведущих преподавателей и экскурсия по учебным корпусам, посещение общежития.

В рамках Дня открытых дверей в отделении культуры и искусств прошло открытие выставки и награждение победителей областного конкурса детского художественного творчества «Друзья, прекрасен наш союз!».

Вниманию гостей был представлен концерт-презентация специальностей отделения культуры и искусств, тепло принятый зрителями.

Около пятидесяти абитуриентов в этот день познакомились с особенностями образовательного процесса и получили ответы на интересующие их вопросы.

В колледже отметили, что мероприятие состоялось в рамках Всероссийского Дня открытых дверей образовательных учреждений.