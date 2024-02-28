Культура

Псковская аккордеонистка приняла участие в международном фестивале в Сочи

Студентка выпускного курса Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Татьяна Крылова приняла участие в XVI Зимнем международном фестивале искусств в Сочи в последнюю декаду февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Руководитель фестиваля - народный артист СССР Юрий Башмет. Фестиваль существует уже 16 лет и является крупнейшим зимним событием в области академического искусства в России и Европе.

Как рассказала преподаватель Татьяны Крыловой по аккордеону Юлия Баранчикова, отбор участников фестиваля проходил на конкурсной основе по видеозаписям.

Одарённым молодым музыкантам – исполнителям на народных инструментах - была предложена интересная образовательная программа, предоставлены широкие возможности для развития и самовыражения, мастер-классы по специальности и ансамблевому искусству, уроки, лекции выдающихся деятелей в сфере музыкального искусства, концертных выступлений, отметили в колледже.

Куратором псковской аккордеонистки в Сочи стала лауреат всероссийских и международных конкурсов, солистка Московской государственной академической филармонии, доцент кафедры баяна и аккордеона РАМ имени Гнесиных Мария Власова.