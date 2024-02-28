Культура

График работы объектов Псковского музея-заповедника изменится в праздники

График работы Псковского музея-заповедника изменится в праздничные дни - 7, 8 и 9 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

7 марта все музейные объекты будут работать до 17:00. Территория Псковского кремля – до 19:00. Музей-усадьба Модеста Мусоргского - с 9:30 до 16:00. Музей истории города Печоры - с 10:00 до 18:00.

8 марта график работы объектов музея-заповедника будет следующим:

Информационный центр музея – с 9:00 до 18:00;

Приказная палата – с 10:00 до 18:00;

Главное здание музея, Поганкины палаты, Картинная галерея, Палаты у Сокольей башни, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, Двор Постникова, Музей-квартира В.И. Ленина, Музей-квартира Ю. П. Спегальского – с 10:30 до 18:00;

Музей истории города Печоры – с 10:00 до 18:00;

Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова – с 10:00 до 17:00;

Музей-усадьба С. В. Ковалевской – с 10:00 до 17:00;

Музей-усадьба М. П. Мусоргского – с 09:30 до 17:00.

В пятницу и субботу, 8 и 9 марта, Власьевская, Плоская, Высокая, Варлаамовская и Покровская башни будут работать с 10:00 до 20:00.

