График работы объектов Псковского музея-заповедника изменится в праздники

График работы Псковского музея-заповедника изменится в праздничные дни - 7, 8 и 9 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике.
Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
7 марта все музейные объекты будут работать до 17:00. Территория Псковского кремля – до 19:00. Музей-усадьба Модеста Мусоргского - с 9:30 до 16:00. Музей истории города Печоры - с 10:00 до 18:00.
8 марта график работы объектов музея-заповедника будет следующим:
В пятницу и субботу, 8 и 9 марта, Власьевская, Плоская, Высокая, Варлаамовская и Покровская башни будут работать с 10:00 до 20:00.