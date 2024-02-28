Культура

Псковские полицейские навестили подопечных из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей

В Международный женский день полицейские навестили подопечных из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Гости поздравили ребят, администрацию и воспитателей с праздником. Традиционно полицейские преподнесли цветы, подарок, а к чаепитию - пиццу.

От лица УМВД к собравшимся обратился заместитель начальника управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Збарашевский. Он пожелал директору и ее коллегам весеннего настроения, успехов, благополучия и подчеркнул, что между коллективом Центра и псковской полицией давно уже сложились добрые, доверительные отношения, которые с годами только крепнут и развиваются.

«Не остался без внимания на встрече и коллектив духового оркестра «Геликон». В оркестре играют воспитанники Центра. И своим исполнительским мастерством они заслужили восторженные отзывы многих известных музыкантов-профессионалов. Подобные встречи псковских полицейских со своими подшефными стали уже доброй традицией. И каждое из таких мероприятий оказывается по-своему необычным и запоминающимся», - отметили в ведомстве.