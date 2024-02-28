Александр Роор получил звание «Заслуженный работник культуры Псковской области» посмертно

Заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин города Пскова Александр Роор награждён званием «Заслуженный работник культуры Псковской области» посмертно. Награду его дочери Анне Роор сегодня, 10 марта, передала первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Напомним, с 2004 года Александр Роор работал в должности руководителя детского духового оркестра «Геликон», созданном им при Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова. 16 ноября 2023 года Александр Роор скончался в возрасте 73 лет.
Концерт духового оркестра псковского детского дома «Геликон» «Геликон. 20 лет. Выпускной» сегодня проходит в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.
Праздничным концертом духовой оркестр псковского детского дома «Геликон» отметил 20-летие.
Как сообщила Анна Роор, это был прощальный концерт «Геликона».