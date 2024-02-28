Культура

Красоты Выборга смогут увидеть псковичи в новом сериале «Черное солнце»

В онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера остросюжетного детектива телеканала НТВ «Черное солнце» — истории о том, как двое следователей, совершенно разных по мировоззрению и характерам, вынуждены объединиться для работы над одним преступлением, произошедшим в Выборге у финской границы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании МТС.

Фото: KION

Главные роли в сериале сыграли Юрий Чурсин, Максим Стоянов и Виктория Корлякова. Режиссёр — Анна Носатова, это режиссерский сериальный дебют популярной актрисы.

Оперуполномоченный капитан Евгений Чагин (Максим Стоянов) отправляется в лес под Выборгом, где, по заявлению молдованки Габи (Виктория Корлякова), обратившейся в полицию, пропала ее сестра. На месте поисков Чагин обнаруживает остатки костра, и на следующий день узнает, что Габи тоже исчезла. Вместе с тем в городе появляется новый следователь — Игорь Жук (Юрий Чурсин), он прибывает на место убийства, - одноклассник Чагина убил нескольких бандитов. Чагин пытался помочь однокласснику сокрыть улики. Между Жуком и Чагиным зарождается конфликт, выливающийся в увольнение Чагина из полиции. Вскоре в том же лесу, близ места, куда ездили Чагин и Габи, находят труп без головы и кистей рук. Жуку и Чагину приходится объединиться, чтобы поймать убийцу. Они выясняют, что ранее полиция находила такие же тела, но не связывала дела друг с другом. Становится очевидно, что поймать убийцу не так-то просто, и действует, он, похоже, не один.

«Черное солнце» — это классический детективный сериал из 12 эпизодов. На протяжении каждого из них Чагин и Жук будут глубже раскрываться для зрителей и из непримиримых врагов превращаться не просто в коллег, а в двух приятелей, которым есть, чем помочь друг другу. Сериал снимали в Ленинградской области, в кадре — туманные пейзажи Выборга, которые добавляют истории мрачной атмосферности.

«Особенностью нашего сериала являются дебютные работы в нем основных участников творческой группы — режиссера-постановщика Анны Носатовой, оператора постановщика Николая Ермолаева, режиссера второй группы Лидии Ермалюк, оператора второй группы Дмитрия Смирнова, художника постановщика Александрой Молоскиной, режиссера монтажа Дениса Жучкова. Отдельного внимания заслуживает актер Максим Стоянов, за верность проекту в целом и роли, которую он с блеском исполнил и в подтверждение тому получил приз за лучшую мужскую роль на фестивале "Пилот". А пробовался он на эту роль до утверждения, к слову сказать, в течение полугода, упорно доказывая свою состоятельность в ней. Спасибо Юрию Чурсину, который на протяжении всех съемок служил эталоном профессионализма для всей группы. Ну и конечно отдельные слова благодарности Вадиму Островскому, директору Дирекции кино и сериалов телеканала НТВ, который утвердил и благословил нашу группу на работу над фильмом, автором идеи которого сам является. Вадим с начала написания сценария, с замечательными сценаристами, большими профессионалами своего дела Олегом Антоновым, Александром Васютинским, и до момента сдачи проекта был с нами рядом и оказывал всестороннюю поддержку», – отметил генеральный продюсер сериала Владислав Сыч.