Культура

Выставка фотографий Александры Климовой пройдет в Пскове

Открытие выставки фотографий «Вещь в себе» Александры Климовой из Петербурга состоится в Центральной городской библиотеке в Пскове 17 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организаторы.

Фотографии предоставлены Центральной городской библиотекой

В экспозиции будет представлено 16 фотопортретов известных российских (московских и петербургских ) писателей.

«Что связывает человека с пулей, окариной, чернильницей, крабом, ниткой бус, глюкофоном или тигриным глазом? Порой вещи способны проявить своего владельца с совершенно неожиданной стороны. Александра Климова смогла это запечатлеть. Александре понимание композиции дано от природы — будь то портрет, пейзаж, жанровая сцена, художественная или репортажная съёмка. Её отличает умение осмысленно работать с камерой, умение видеть и замечать, умение изобразительно мыслить, способность быть умнее своей камеры», - полагает куратор выставки Александр Питиримов.

«Снимать сегодня умеют многие, потому что сама камера "умеет", но фотограф — это не профессия, а состояние», - считает Александра Климова.

На открытии выставки выступят петербургские поэты: Алексей Ахматов, Александр Питиримов, Ольга Надточий, Александр Курапцев, Екатерина Огарёва, Кира Османова.

Открытие в 15:00.