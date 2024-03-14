Культура

Больше тысячи школьников посетили Псковский музей-заповедник за сутки

Более 1000 учащихся школ города Пскова посетили объекты Псковского музея-заповедника в составе организованных школьных групп за одни сутки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Юные гости увидели новые экспозиции отреставрированных Поганкиных палат, побывали на экскурсиях в залах Картинной галереи, поучаствовали в интерактивных программах в главном здании музея, показали свои творческие способности на мастер-классах в Палатах у Сокольей башни, окунулись в быт купеческих палат во Дворе Постникова, вспомнили историю нашего славного города в Псковском кремле и Варлаамовской башне.

Особенной популярностью пользовались объекты Музейного квартала, в частности, Поганкины палаты. Гости музея побывали на новой экспозиции «Кабинет купца Поганкина», где перед ними предстало рабочее пространство легендарного псковского купца. Там они смогли изучить его библиотеку, познакомиться с праздничной и повседневной посудой и утварью того времени, увидеть знаменитые печные изразцы.

В Приказной палате Псковского кремля для юных посетителей музейщики провели интерактивную программу «Как учили в старину», на которой ребят познакомили с историей появления русской азбуки и рассказали, как обучались дети на Руси. Для более взрослых гостей псковский стрелец провел яркую экскурсию по легендарному Крому, в ходе которой самые находчивые слушатели даже смогли узнать пару секретов о нелегкой стрелецкой службе.

Во Дворе Постникова ребят ждал квест «Завещание», где юные участники попробовали представить себя в роли детективов, провели собственное расследование, чтобы найти нужные улики и собирать по крупицам события. Оказалось, что после кончины купца Постникова его вдова нашла завещание и странную записку, наполненную тайнами. В ходе квеста участники умело разгадали все ребусы, выполнили различные задания и нашли то, что было спрятано в палатах.