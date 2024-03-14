Культура

Фестиваль «Русская весна» пройдет в Детском парке Пскова

В Пскове в честь 10-летия воссоединения России с Крымом пройдет фестиваль «Русская весна». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

18 марта с 17.00 до 19.30 в Детском парке будут работать две площадки: «Музыкальная сцена» и квест «Мой Крым».

На главной сцене выступят талантливые артисты, исполняющие романсы, патриотические песни и современные композиции. Среди них: Наталья Александрова, Анастасия Куклина, Елизавета Ковтун, Константин Духанский, Софья Самсонова. Завершит концертную программу группа «Радио Бэнд».

Помимо музыкальных выступлений гостей ждут флешмобы, активности и квесты. Участники смогут выиграть сувениры и даже сертификат на путешествие в Крым на двоих.

Напомним, 18 марта текущего года исполняется 10 лет с момента воссоединения Крымского полуострова с Россией. В этот день в 2014 году президент Владимир Путин подписал договор между Россией и Республикой Крым о вхождении полуострова в статусе равноправного субъекта в состав Российской Федерации.