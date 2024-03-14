Культура

Выставка портретов поэтов и музыкантов «Вещь в себе» открылась в Пскове

Выставка фотографий Александры Климовой «Вещь в себе» открылась в Центральной городской библиотеке Пскова (на улице Конной). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

На выставке представлены 16 портретов московских и петербургских поэтов, писателей и музыкантов, в которой они раскрываются через самые дорогие для них вещи. Некоторые герои этих фотографий приехали на открытие выставки в Псков и рассказали, что для них значит проект Александры Климовой, а также прочли собравшимся в библиотеке свои стихотворения и подарили Центральной городской библиотеке свои книги.

Куратором выставки выступил поэт Александр Питиримов, у которого недавно вышла новая книжка «Дом у воды» с фотографиями Александры Климовой. Открывая выставку, он попросил собравшихся заглянуть в фотогалереи своих смартфонов и сравнить этот «игривый домашний самопал» с профессиональными фотографиями Александры Климовой на стенах читального зала библиотеки на улице Конной, чтобы все сразу почувствовали разницу.

Александра Климова не только фотохудожник, но и молодой прозаик, лауреат премии «Данко» (Нижний Новгород, 2022), премии «Молодой Петербург» (2021) и конкурса миниатюр имени Юрия Куранова в номинации «Кантовская миниатюра». Печатается в литературно-художественных журналах. Она объяснила собравшимся в библиотеке на улице Конной, что давно собиралась сделать портретный проект, но не хотела снимать «просто портреты» и поэтому придумала раскрыть личности своих друзей через вещи, которые дороги им не материально, а духовно. Для кого-то из героев выставки это бусы, для кого-то микроскоп, а для кого-то снайперская пуля, которую извлекли у него из головы.

Для каждого фотопортрета была создана ещё и история. По словам Александры Климовой, это тоже было непросто, потому что выяснилось, что даже писатели не всегда умеют писать истории про дорогие им вещи.

После этого пришла очередь героев проекта рассказывать псковичам, что они думают об этой выставке. Поэт Кира Османова, в частности, напомнила, что фотовыставка «Вещь в себе» отсылает знатоков современного искусства к знаменитой инсталляции Джозефа Кошута «Один и три стула», которая была создана им в 1965 году и представляла из себя стул, фотографию этого же стула и копию словарной статьи «стул».

Поэт Ольга Надточий уточнила, что для этой выставки она позировала с тремя предметами (это полудрагоценные камни и статуэтка хакасского божества), потому что эти вещи символизируют для неё знакомство с собственной родословной и с новой роднёй, а именно, с троюродным дядей, который оказался геологом. Ольга также добавила, что у проекта «Вещь в себе» есть дополнительный страшный смысл, который заключается в том, что многие вещи, которыми люди дорожат, пережили их предков и, скорее всего, переживут их самих.

А поэт Екатерина Огарёва, которая работает психологом, сказала, что вопреки моде на расхламление и распространённым психологическим практикам, которые предписывают избавляться от всего, чем не пользуются, не все вещи нужно немедленно нести на помойку. Ведь многие из них являются хранителями памяти и без них люди утратили бы свою целостность как личности. В подтверждение этому она приехала в Псков в сапогах своей мамы, которой уже нет в живых.

Поэт Алексей Ахматов объяснил, почему на фотографии он изображён с крабом. Дело в том, что однажды краб как форма жизни, у которого и мозг, и все другие органы собраны «в одной кастрюльке», до глубины души поразил Алексея Ахматова своим необычайным видом. После чего «преисполненный восторга» поэт посвятил крабам сразу несколько своих стихотворений, одно из которых он и прочёл завсегдатаям библиотеки на улице Конной.

Поэт Иван Чудасов в свою очередь сказал, что охотно согласился позировать Александре Климовой, ожидая, что ему сделают красиво, а ему «сделали страшно»: «Потому что из меня душу вынули и повесили вон на ту стену».

Встреча завершилась автограф-сессией и песнями под гитару, которые исполнил поэт, писатель и музыкант Александр Курапцев, недавно переехавший в Санкт-Петербург из ДНР. Александр Курапцев изображён на фотографиях Александры Климовой с глюкофоном, потому что от звуков этого глюкофона вокруг него сразу наступает умиротворение, причём не только среди людей. Как только он начинает играть на глюкофоне, даже его злая кошка уходит в другую комнату и старается обрести дзен, уверяет Александр Курапцев.

Фотовыставка «Вещь в себе» будет работать в читальном зале библиотеки на улице Конной до 10 апреля.