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Культура

К изучению крупнейшего найденного в Пскове клада приступил эксперт Российской академии наук 

19.03.2024 15:25|ПсковКомментариев: 0

К изучению нумизматической части крупнейшего найденного в 2016 году в Пскове клада приступил научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН, опытный нумизмат и партнер музея Константин Горлов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника

«Это наиболее многочисленное по количеству и составу находок сокровище из числа открытых псковскими археологами в последние десятилетия, да и за всю историю научных раскопок в Пскове. Его хозяин, Александр Семенович Хвоинский, титулярный советник, служил старшим помощником правителя канцелярии губернатора, был членом Псковского археологического общества», - рассказали в музее-заповеднике.

Константин Горлов исследует состав клада-коллекции и уточняет типологию. Сейчас анализируются серии самых ранних монет русской чеканки, так называемых проволочных.

«На основании особенностей состава этого клада мы можем сказать, что при формировании коллекции основное внимание уделялось монетам XVIII-XIX веков, как Российской империи, так и иностранным. По какому-то случаю в коллекцию попала серия монет Римской империи. Однако здесь нет арабских дирхамов, византийский фолис всего один, западноевропейских денариев – только пара. Видимо, такие монеты не входили в сферу интересов при формировании коллекции», – отметил сотрудник Российской академии наук.

Эксперт уточнил, что в составе находки оказалось не так много монет удельного периода – всего лишь около 10. По времени чеканки и обращения к ним примыкают деньги Псковской и Новгородской республик периода независимости. В основном это экземпляры номиналом «денга». Также среди них выделяется серия очень редких «четвереца». Это младший номинал монетной системы Пскова и Новгорода, который встречается довольно редко.

Далее основной блок копеек, выпущенных в период правления Ивана IV, Бориса Годунова, Василия Шуйского. Скорее всего, эти монеты представляют собой клад. Коллекционеру попал клад, сокрытый примерно в 1610 году.

Также представлена значительная серия чеканки Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Это серебряные копейки, которые тоже, скорее всего, являются кладом.

Монет второй половины XVII – начала XVIII века значительно меньше. Это проволочные серебряные копейки времени единоличного правления Петра I. Также есть серия периода его совместного правления с братом Иваном. Известно, что Петр Алексеевич хорошо относился к своему брату, не отличавшемуся хорошим здоровьем, не обижал его. В период их правления совместно чеканились монеты, лицевая сторона которых имела одно и то же оформление, а легенда оборотной стороны содержала имя либо Петра, либо Ивана. Вариантов с Петром, например, в составах кладов всегда больше, чем с Иваном.

Следующая серия – это огромный блок монет Российской Империи XVIII-XIX веков, в том числе очень редкие экземпляры, отчеканенные из золота. Она представлена редчайшими монетами для дворцового обращения. Например, такие экземпляры могли использоваться для расчетов в карточных играх.

Монеты в основном в хорошем состоянии: часть отреставрирована, часть требует реставрационной работы. Состояние сохранности позволяет провести точную атрибуцию, найти аналоги в каталогах, то есть сделать полное научное определение этих монет.

Отметим, что часть находящихся в изучении и отреставрированных предметов из найденного в 2016 году клада можно увидеть на выставке «Клады великих потрясений» в Поганкиных палатах.

Далее эксперт выделил самые интересные монеты, которые изучаются на данный момент.

Монеты Новгородской республики номиналом «денга». Они все неровной формы, это особенности техники чеканки. Эти две монеты отличаются миндалевидной формой. На определенном этапе денежного обращения они были обрезаны по краю. В период правления Василия III подобный способ порчи населением приобрел катастрофические масштабы. Если возьмем составы кладов 20-х годов XVI века, то таких неполноценных обрезанных монет больше половины. Это сильно затрудняло участие их в денежном обращении и тормозило развитие экономики. Подобный способ порчи монеты был приравнен к фальшивомонетничеству. За это следовала смертная казнь. Их не так много в кладе, но две монетки фиксируются. Из-за того, что эти монетки обрезали, пришлось проводить денежную реформу, которая вошла в историю под именем Елены Глинской.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Четверетцы. Уникальность этих монет заключается в том, что они редко помещались в составы кладов. В ходе археологических раскопок даже сейчас с применением металлодетекторов их фиксировать чрезвычайно сложно из-за очень малого размера. Псковскому музея-заповеднику очень повезло получить клад с такими монетами. В составе клада их больше 20. Четверец – уникальный номинал. Если возьмем монеты других эмиссионных центров, например, Москвы, то там фракцией денги являлась «полушка», то есть половина. А здесь фракцией денги является не «полушка», половина, а четвертая часть – четверетца. Такого больше нигде не было, кроме Пскова и Новгорода. Это влияние Ливонской денежной системы.

Мордовка. Это монетовидные знаки, которые были очень широко распространены в основном в регионе Поволжья в XVII, XVIII и даже в XIX веке. На них могли помещать изображения всадников, растительные орнаменты. Некоторые из них подражали изображениям на русских монетах. Такие «монетки» не участвовали в денежном обращении, а были своеобразными украшениями. Чеканились из латуни, меди или низкопробного серебра. Как правило, их находят с отверстием.

Пула. Из состава клада такие монеты датируются XVI веком. В основном они относятся к правлению Ивана IV, это Тверской денежный двор. Пула – это младший номинал русской монетной системы. Чеканились такие монеты из меди. Любопытны изображения на них. Хоть это и младший номинал, на нем помещался символ Русского государства – орел. Таким образом, даже рядовое население могло знакомиться с государственными регалиями. Пулы долго время считались уникальными монетами, редкими. Они почти никогда не попадали в состав кладов. Кладов с пулами достоверно известно около трех. Единичные находки были также редки. Сейчас таких монет при раскопках находят достаточно много. В составе этого клада-коллекции начала ХХ в. этих пул оказалось неожиданно много. Пока остается загадкой их происхождение в таком количестве.

Антикварные подделки. Если коллекционер не мог позволить купить себе ту или и иную монету, он мог купить или заказать у мастера подражание интересующему его денежному знаку. «Мы не можем точно сказать, знал ли наш коллекционер, что это подделка или сознательно приобрел такие экземпляры. Монеты, найденные в кладе, имитируют очень редкие монеты Российской империи, отчеканенные конце правления Екатерины II в период "Зубовской" реформы (по имени фаворита Платона Зубова), - отметил эксперт.

Экономика в это период была в очень плачевном состоянии. Войны с Турцией вызвали большой дисбаланс в соотношении стоимости бумажных денег и серебряных монет. На этом фоне было принято решение выпустить медные монеты с удвоением номинала, но сохранением старого веса. Денежные знаки успели отчеканить, но в обращение не выпустили из-за смерти Екатерины II. Павел I отказался от «Зубовской» денежной реформы, и новые монеты были перечеканены в копейки другого образца либо отправились на переплавку. Поэтому эти отчесанные, но невыпущенные в обращение монеты считаются такими редкими. Копии монет, найденных в кладе-коллекции, являются результатом этой почти состоявшейся денежной реформы.

Коллекционеры восполняли пробелы в коллекциях антикварными подделками. Подделку отличают следующие признаки: гладкий гурт, чистая и очень тонкая монетная заготовка, слабость оттиска рельефов, заниженный вес.

Теги: #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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