Культура

Больше 120 человек приняли участие в номинации «Вокал» конкурса «Псковская весна»

Произведения детского репертуара в манере академического, народного и эстрадного пения прозвучали на сцене псковского Дома детского творчества 20 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

Фото здесь и далее: Telegram-канал администрации города Пскова

В рамках номинации «Вокал» конкурса «Псковская весна» выступили свыше 120 юных псковичей – учащихся из 14 общеобразовательных школ и 3 учреждений дополнительного образования Пскова.

Результаты станут известны на следующей неделе.

Очередной этап конкурса в номинации «Фольклор» пройдет в Доме детского творчества уже в эту пятницу, 22 марта.