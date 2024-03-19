Культура

Псковские студенты стали лауреатами олимпиады по музыкальной литературе

Студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова стали лауреатами и дипломантами всероссийской олимпиады по музыкальной литературе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Источник: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Одной из целей олимпиады было выявление и поддержка одаренных детей и молодёжи из числа обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего профессионального образования и имеющих перспективы дальнейшего обучения в вузе по программам высшего образования.

В программу олимпиады входило написание письменной работы на одну из предложенных тем. В этом году участникам была предложена следующая тематика работ: к юбилеям композиторов М. И. Глинки, Б. Сметаны, Н.А. Римского-Корсакова, А.Т. Гречанинова, Д. Б. Кабалевского, П. Г. Шнитке, Б. Сметаны, А. Брукнера, И. Штрауса, К. В. Глюка, Л. Яначека, Р. Штрауса; «Выдающиеся композиторы в зеркале критики Б. В. Асафьева», «Жизнь и творчество А. К. Глазунова, «Музыкальная жизнь и музыкальные традиции моего города».

В олимпиаде принимали участие 8 студентов специальности «Теория музыки» (преподаватели Лариса Никитина и Татьяна Лаптева).

Результаты олимпиады: 1 место - Полина Болотова, 2 место - Анастасия Прокофьева и Мария Степанникова, 3 место - Дмитрий Гусаков и Татьяна Зарецкая, дипломант - Арина Сойка.

Мария Степанникова также получила диплом студенческого жюри.