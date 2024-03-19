Культура

«Неделя детской и юношеской книги» в Пскове началась с подарков

Традиционная весенняя «Неделя детской и юношеской книги» началась в Пскове. Акция проходит в муниципальных библиотеках с 23 по 31 марта, в дни школьных каникул, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото: Централизованная библиотечная система Пскова

К этому событию детский писатель Ольга Орлова подарила библиотекам Пскова свои книги «Привет, велосипед!» и «Подводные города».

Ольга Орлова по образованию тоже библиотекарь. Она много лет работала в разных детских библиотеках Москвы, а теперь заведует Весьегонской детской библиотекой в Тверской области. Она окончила литературную мастерскую Анны Никольской, курс Игоря Шевчука по теории стихосложения, а также пишет книги для детей и подростков в жанре нонфикшн и познавательная сказка. Её произведения можно почитать в журналах «Вверх тормашками» и «Наш Миша». В 2020 году она победила в литературном конкурсе издательства «Настя и Никита» в номинации «Короткое детское произведение», а в 2021 году стала лауреатом премии губернатора Тверской области 1 степени в номинации «За произведения для детей и юношества».

Книга «Привет, велосипед!» - это занимательные истории об изобретениях и открытиях.

«У книги необычная судьба, - рассказала автор. - Сначала в Весьегонске случился "Велофестиваль", где сразу же придумалось название книге. Потом были велосипедные экскурсии по городу с читателями. Вышла статья про Веломузей Андрея Мятиева в детском журнале "Вверх тормашками", состоялось выступление на онлайн-конференции, где я поделилась проектом "Велосипедные истории"… Как гуманитарию, написать техническую историю оказалось не так-то просто, тем более история изобретения велосипеда оказалась несколько запутана и неоднозначна. Но тем интереснее было её раскрывать. Над иллюстрациями думали вместе с замечательной художницей Валентиной Стахновой».

Книга «Подводные города» рассказывает про города, которые поглотила вода. Это фантазийная и познавательная прогулка по Атлантиде, городу осьминогов, городу Геракла… В основе сюжета книги лежит личная история писательницы. Ведь когда несколько лет назад она переехала из Москвы в Весьегонск, то узнала, что этот небольшой городок при строительстве Рыбинского водохранилища должны были затопить, но, к счастью, смогли частично сохранить и перенесли на другое, более высокое, место. Эта история настолько поразила Ольгу Орлову, что она решила написать, какие ещё города исчезли под водой, рассказали в библиотеке.

Взять книги Ольги Орловой можно в библиотеках города. Псковские библиотекари также уже создали виртуальные игротеки по этим книгам.

В библиотеке напомнили, что всю предстоящую каникулярную неделю в библиотеках Пскова будут проходить презентации и других новых детских и юношеских книг, а также литературные квесты, музыкальные программы, встречи с псковскими писателями, мастер-классы по рисованию и вязанию, книжные выставки.

С полной программой «Недели детской и юношеской книги-2024» можно познакомиться по ссылке.