Культура

Коллекция музея-усадьбы Римского-Корсакова пополнилась ценными экспонатами

Коллекция музея-усадьбы Н.А. Римского-Корсакова пополнилась ценными экспонатами. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника, жительница Плюссы Ольга Павлова подарила музею коллекцию из 11 открыток конца XIX-начала XX веков.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника;

Плюсса. На обратной стороне штемпель 1914 года

Среди них есть ценнейшее фото, на котором запечатлена станция Плюсса Варшавской железной дороги (1914 год). Такой видел Плюссу Н. А. Римский-Корсаков и члены его семьи.

Вход в городской сад. Фото А.Н. Павловича, 1909-1913 годы

«Выражаем искреннюю и глубокую благодарность дарительнице музея Ольге Павловой», – отметили в музее.