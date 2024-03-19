Культура

Фрагменты фрески со сценами Апокалипсиса передали Снетогорскому монастырю

Сотрудники Псковского музея-заповедника 25 марта передали фрагменты фрески «Апокалипсис» XVI века из собора Рождества Богородицы, внесенного в список ЮНЕСКО, Снетогорскому монастырю. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея, перед этим музейные реставраторы провели огромную работу по сохранению реликвии.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Фреска была обнаружена случайно в ноябре 2015 года при реставрационных работах по замене кровли собора. При попытках убрать от монументальной живописи накопившийся мусор фреска осыпалась и распалась на тысячи мельчайших фрагментов», – рассказала старший научный сотрудник отдела хранения монументальной живописи Ирина Мельникова.

В срочном порядке для спасения обнаруженных росписей были приглашены художники-реставраторы бригады имени В. Д. Сарабьянова. Московские специалисты очистили росписи от мусора и сделали противоаварийное укрепление стенописи. Они провели противоаварийные работы и собрали все осыпавшиеся фрагменты росписей в коробки с указанием места их обнаружения. Однако из-за нехватки времени и малого размера росписи были собраны вперемешку с мусором.

По рекомендации художников-реставраторов монахини Снетогорского монастыря передали собранные фрагменты фресок на хранение в Псковский музей-заповедник.

«Специалисты музейной мастерской по реставрации фрагментов монументальной живописи провели много дней за тем, чтобы каждый мельчайший фрагмент отделить от мусора, очистить, разложить в один слой, провести дезинфекцию, – уточнила Ирина Мельникова. – Даже удалось подобрать некоторые фрагменты и склеить между собой. Это очень ювелирная и кропотливая работа».

По программе АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» к 2024 году был подготовлен комплексный проект реставрации собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря. В связи с этим фрагменты фресок были переданы монастырю.

Фреска иллюстрирует фантастические сцены Апокалипсиса из Откровения Иоанна Богослова о Конце света. Частично сохранившаяся надпись на фреске, расположенная между изображениями двух трубящих ангелов в белоснежных одеяниях, гласит: «Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и третья часть моря сделалась кровью».

«Фреска очень красочная. Изображения миниатюрные. Как и в других псковских памятниках с фресковой росписью, изображения сопровождаются пространными надписями. Композиция большая, длина изображения около 6 метров, имеет множество сцен», - рассказали в музее.