Культура

Картину псковского заключенного отметили на выставке в Эрмитаже

Картина осужденного Александра М. из Псковской области не получила призового места на конкурсе живописи и ремесла осужденных, но была высокого оценена гостями выставки. Работы осужденных выставлялись в Эрмитаже.

Александр М. копировал иллюстрацию к «Преступлению и наказанию» Федора Достоевского.

«Его кающийся сын стоит на коленях не перед своим отцом, а на площади, перед всем народом, и его согбенное тело с опущенной головой выражает чувства героя», - пишет «Фонтанка».

Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»

Советский и российский актёр театра и кино, телеведущий Андрей Ургант также выделил эту работу среди прочих.

«Потому что это Раскольников, потому что это базарная площадь, потому что здесь очень много символов. И чем больше ты знаешь про историю мирового искусства и нашего отечественного искусства, тем она сильнее впечатление производит», — пояснил он свой выбор.

Добавим, что темой конкурса было «Искупление и возрождение»: в колониях желающим было предложено создать произведения (живопись, художественную роспись по дереву или выжигание по дереву) по мотивам картины Рембрандта «Возвращение блудного сына».