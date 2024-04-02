Трем работникам культуры присвоено почетное звание «Душа земли Псковской»

Трем работникам культуры Псковской области присвоено почетное звание «Душа земли Псковской», сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по культуре.
Вручение удостоверения «Душа земли Псковской» дирижеру академического хора областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Инне Суровицкой в 2022 году. Фото: комитет по культуре Псковской области
В 2024 году лауреатами конкурса стали:
Вручение удостоверений о присвоении почетного звания «Душа земли Псковской» состоится в рамках празднования 80-летия Псковской области в августе.