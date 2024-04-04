Культура

Исполнилось 120 лет со дня рождения народного артиста СССР Василия Меркурьева – уроженца Псковской губернии

Сегодня, 6 апреля, исполнилось 120 лет со дня рождения советского актера театра и кино, театрального режиссера, народного артиста СССР Василия Меркурьева (1904 – 1978) – уроженца города Остров Псковской области.

Василий Меркурьев в роли старшего лейтенанта Тучи в фильме «Небесный тихоход» / 1945, реж. Семен Тимошенко

В 1912–1916 годах он обучался в церковно-приходском училище, в 1917–1920 годах – в школе «второй ступени». Театральную деятельность начал в 1920 году в островском театре в качестве артиста и помощника режиссёра. В 1922 году работал управляющим в театре Новоржева. В 1923 году был направлен на обучение в Ленинград в Институт сценических искусств по комсомольской путёвке, который окончил в 1926 году.

Работал на сцене ленинградского Театра стажёров, Театре актерского мастерства, Самарском краевом драматическом театре, Театре Красной Армии. В 1937 году перешёл в Ленинградский театр драмы имени А. С. Пушкина, где служил до конца жизни.

С началом Великой Отечественной войны в августе 1941 года был эвакуирован в Новосибирск. С 1942 по 1943 год руководил Нарымским окружным театром в Колпашево, с 1943 по 1944 годы был художественным руководителем Новосибирского театра юного зрителя. Осенью 1944 года вернулся в Ленинград.

В кино наибольшую известность получил после войны благодаря комедийным ролям старшего лейтенанта Тучи в «Небесном тихоходе», академика Нестратова в «Верных друзьях», Мальволио в «Двенадцатой ночи», Лесничего в «Золушке» и других. Военная драма «Летят журавли» (1957), в которой Меркурьев исполнил одну из главных ролей, завоевала «Золотую пальмовую ветвь» на 11-м Каннском кинофестивале.

Лауреат трёх Сталинских премий II степени (1947, 1949, 1952) и Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского (1979, посмертно), кавалер ордена Ленина (1974).

Василий Меркурьев ушел из жизни 12 мая 1978 года от приступа уремии в больнице. Похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища.

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Имя Василия Меркурьева носит одна из улиц в Санкт-Петербурге и Острове. В 2010 году в Острове открыли Аллею Меркурьева.