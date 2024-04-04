Культура

Музейное пространство в память актера Меркурьева откроют в Острове

Руководство Островского района занимается вопросом организации музейного пространства, посвященного памяти известного актера театра и кино, народного артиста СССР Василия Меркурьева. Об этом сообщил глава муниципального образования Дмитрий Быстров. Напомним, 120-летие со дня рождения артиста, уроженца Острова отмечалось накануне.

«Мы гордимся нашим земляком – Василием Васильевичем Меркурьевым, - рассказал Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале. - Легендарный актер является Почетным гражданином нашего города, в Острове есть Аллея и улица Меркурьева. Сейчас мы активно занимаемся вопросом организации музейного пространства, чтобы современники и гости Острова помнили этого знаменитого человека».

Дмитрий Быстров напомнил, что актер известен благодаря ролям в фильмах «Небесный тихоход», «Золушка», «Верные друзья», «Летят журавли» и других.