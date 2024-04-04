Культура

Лучшие работники учреждений культуры награждены грамотами в Псковском районе

Лучшие специалисты учреждений культуры Псковского района за 2023 год награждены почётными грамотами и благодарственными письмами. Об этом сообщает «МК в Пскове» со ссылкой на главу муниципального образования Наталью Фёдорову.

Руководитель Псковского районного центра культуры Юлия Кремнева и её команда получили благодарность за слаженную работу и самоотдачу. Работники вносят огромный вклад в развитие творческого потенциала жителей и их самореализацию, а также сохраняют культурное наследие и создают атмосферу праздника.