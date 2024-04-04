Культура

Писатель и сценарист Иван Соловьев представит новую книгу на форуме «Русский Запад» в Пскове

Писатель и сценарист Иван Соловьев представит новую книгу «Отец Владимир» в Псковской областной библиотеке на форуме «Русский Запад». Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по культуре Псковской области.

Фото здесь и далее: Telegram-канале комитета по культуре Псковской области

Презентация пройдет 17 апреля в 14:00 в рамках Дня православной книги в актовом зале библиотеки имени Курбатова.

В центре внимания повести, которой сам автор дал определение военно-приключенческой, – полковой священник. Это новая тема и новый образ в современной литературе. Герой нашего времени, для которого вопросы жизни, смерти и самопожертвования – часть ежедневной работы на линии боевого соприкосновения.

В комитете напомнили, что в декабре 2022 года в библиотеке имени Курбатова Иван Соловьев презентовал еще одну свою книгу – «Красные линии», в которой пытался дать ответы на важные вопросы о причинах и значении специальной военной операции. Его новая повесть «Отец Владимир» продолжила эти размышления автора.