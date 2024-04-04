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Культура

В «Михайловском» снимают фильм о младшем сыне Пушкина

12.04.2024 16:36|ПсковКомментариев: 0

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 12 апреля, начала работу съёмочная группа студии «Культура» (ГТРК «Санкт-Петербург»).

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей, телевизионщики во главе с режиссером Ириной Полухинских и редактором Анастасией Голец сейчас работают над документальным фильмом о младшем сыне поэта, Григории Пушкине, который жил в псковском родовом имении в период с 1866 по 1899 годы.


Московская художница Лариса Антонова представляет портреты сыновей Пушкина, написанные ей специально для «Михайловского. Портрет Григория Пушкина — справа.  Фото из архива Пушкинского Заповедника 

В музее пояснили, что в съёмках будущего фильма примут участие многие сотрудники Пушкинского Заповедника. В частности, хранитель мемориальной усадьбы «Михайловское», кандидат исторических наук Юлия Узенёва расскажет о том, как Григорий Пушкин благоустраивал имение, строил новый дом на фундаментах старого, совершенно обветшавшего ко времени его переезда в Псковскую губернию, а ещё о том, какие хлопоты взял на себя в процессе продажи усадьбы в государственную казну к столетию со дня рождения своего гениального отца и так далее. А хранитель «Тригорского» Римма Бурченкова поведает о дружбе Григория Пушкина с Юлием Шокальским, выдающимся учёным-географом, гидрографом, океанографом, позднее председателем Русского географического общества. Напомним, что Юлий Шокальский, внук Анны Керн, с которой приятельствовал сам Александр Пушкин, был частым гостем в тригорском имении семейства Осиповых и Вульфов.

Личность младшего сына поэта весьма и весьма интересна, — рассказали в «Михайловском». Как утверждали современники Пушкина, Григорий был похож на отца не только внешне, но и характером. По воспоминаниям Шокальского, он был поэтом в душе — «…умел находить красоту во всех проявлениях её, чувствовать и оценивать её…». 

Младший сын ревниво относился к памяти отца и сумел сберечь многие реликвии, связанные с именем поэта. Показательно, что, например, в июле 1895 года, когда буря сломала последнюю из воспетых Пушкиным трёх сосен, Григорий Пушкин часть упавшего ствола передал в музей, а из остальной древесины велел изготовить настольные прессы в виде небольших брусочков, к каждому из которых была прикреплена гравированная пластинка из серебра со строками из стихотворения «Вновь я посетил…».

В Государственном музее-заповеднике уточнили, что фильм о Г. А. Пушкине запланирован к производству и показу в рамках целого цикла программ под общим названием «Пушкины». В рамках празднования 225-летнего юбилея поэта зрителям расскажут о ближайших его родственниках: брате Льве, сестре Ольге, о детях и внуках. Эта работа будет представлена на телеканале «Россия — Культура».

Теги: #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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