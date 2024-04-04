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Официальный плейлист псковского опен-эйра «Добрый рок-2024» доступен в Сети

15.04.2024 10:55|ПсковКомментариев: 0

Официальный плейлист XII Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок-2024» постепенно пополняется. В нем уже 39 треков участников летнего опен-эйра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов. 

«Добавляйте себе, подгоняйте друзьям, слушайте дома, на работе, в поездках! Нам будет приятно, а музыканты вообще будут безмерно благодарны!» - отметил Андрей Семенов. 

Плейлист можно послушать по ссылке

Андрей Семенов добавил, что до фестиваля остается несколько отборочных концертов в Пскове и в Твери, а после организаторы объявят полный состав участников. 12 апреля отборочный концерт состоялся в Москве на фестивале «Добрый рок. Поехали». Победителем стал молодой коллектив «Амаи Миру».

Фото: Андрей Семенов

Опен-эйр «Добрый рок-2024» снова пройдет на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино 5-7 июля. Подробнее — в группе фестиваля. 

Информационную поддержку фестивалю оказывает «Наше радио Псков», 103.0 FM. 

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Теги: #регион60 #Добрый рок #музыка
Источник: Псковская Лента Новостей
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