Культура

Официальный плейлист псковского опен-эйра «Добрый рок-2024» доступен в Сети

Официальный плейлист XII Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок-2024» постепенно пополняется. В нем уже 39 треков участников летнего опен-эйра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

«Добавляйте себе, подгоняйте друзьям, слушайте дома, на работе, в поездках! Нам будет приятно, а музыканты вообще будут безмерно благодарны!» - отметил Андрей Семенов.

Плейлист можно послушать по ссылке.

Андрей Семенов добавил, что до фестиваля остается несколько отборочных концертов в Пскове и в Твери, а после организаторы объявят полный состав участников. 12 апреля отборочный концерт состоялся в Москве на фестивале «Добрый рок. Поехали». Победителем стал молодой коллектив «Амаи Миру».

Фото: Андрей Семенов

Опен-эйр «Добрый рок-2024» снова пройдет на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино 5-7 июля. Подробнее — в группе фестиваля.

Информационную поддержку фестивалю оказывает «Наше радио Псков», 103.0 FM.