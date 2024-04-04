Культура

Художника Виктора Лысюка на открытии его выставки в Пскове поздравили джазовой композицией

Музыкальное поздравление в честь 70-летия заслуженного художника России Виктора Лысюка от коллектива Псковского колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова прозвучало на открытии персональной выставки «Обозревая пройденное...», которое состоялось в выставочном зале Союза художников в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

На открытии художественной выставки Анастасия Егорова и Григорий Галковский исполнили композицию Антонио Карлоса Жобима How insensitive. Как рассказали участники дуэта, на исполнение именно этого джазового стандарта их вдохновила картина Виктора Лысюка «Музыкальные инструменты».

Автор посвятил картину джазовому саксофонисту, преподавателю колледжа искусств Аркадию Галковскому, которого не стало четыре месяца назад. В центре натюрморта запечатлён саксофон Аркадия Галковского, что определило выбор произведения.

«Творческая дружба коллектива колледжа искусств и председателя регионального отделения Союза художников России Виктора Лысюка длится уже не одно десятилетие. Он неоднократно возглавлял жюри художественных конкурсов, руководил работой комиссии Государственной итоговой аттестации выпускников, выступал в роли эксперта совместных пленэрных проектов», - добавили в колледже.