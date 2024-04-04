Культура

Выставка «Ковалевская и космос» начала работу в Полибино

Выставка «Ковалевская и космос» открылась в Музее-усадьбе С. В. Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района в День космонавтики, 12 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского-музея заповедника.

Фото здесь и далее: музей-усадьба С. В. Ковалевской

«Связь Софьи Ковалевской и космоса не надумана – первая женщина-профессор была увлечена космосом, создала "Дополнения и замечания к исследованию Лапласа о форме кольца Сатурна" и мечтала о встрече с Константином Циолковским. А прадед Софьи Ковалевской Федор Иванович Шуберт был академиком астрономии. Выставка напоминает о выдающихся ученых: Константине Циолковском, Ари Штернфельде, Сергее Королёве – их заслуги на поприще космической науки трудно переоценить. Исследования и проекты этих талантливых людей позволили Юрию Гагарину и многим космонавтам после него преодолеть силу тяжести и отправиться за пределы нашей планеты», - рассказали в музее.

На выставке действуют три зала. В первом зале «Через тернии к звездам» представлены линогравюры Игнатия Чапкина, объединенные космическими сюжетами.

Второй зал «Тяжесть исчезла» посвящен победам Софьи Ковалевской, Константина Циолковского, Ари Штернфельда, Сергея Королёва и трудностям, которые они с достоинством преодолели.

Третий зал «Если быть, то быть первым» создавался вместе с музеями Псковщины, коллекционерами и обычными людьми, которые сохранили ценные предметы космической тематики.

Всего выставлено порядка 250 предметов из фондов Псковского музея-заповедника, Музея-усадьбы С. В. Ковалевской и фондов партнеров: Народного музея космонавтики А. А. Штернфельда (Пыталово), Литературно-художественного музея имени И. А. Васильева (деревня Борки), Бежаницкого историко-культурного центра Философовых (Бежаницы), Музея истории Невеля, Краеведческого музея города Новосокольники, Центра технического творчества (Великие Луки), Псковского планетария (Псков), Досугового научно-технического центра «Юный техник» (Псков), коллекционеров и частных лиц.

«Выражаем искреннюю благодарность! Без вас этой выставки не было бы», - подчеркнули в музее.

Выставка действует до 4 ноября. Место проведения выставки: музей-усадьба С. В. Ковалевской в деревне Полибино.