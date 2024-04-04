Культура

Коференцию по случаю 185-летия Модеста Мусоргского провели в Великих Луках

Международная научная конференция «Истоки. Истина. Искусство», посвященная 185-летию со дня рождения М. П. Мусоргского, прошла в Великих Луках с 12 по 14 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Конференция стала третьим совместным проектом Российского института истории искусств, Мемориального музея-усадьбы М.П. Мусоргского, Детской школы искусств «Центр» города Великие Луки. В ней приняли участие музыковеды, инструментоведы, театроведы и филологи. Участники из-за рубежа приняли участие онлайн.

На конференции обсуждали творческое наследие композитора. Участники обсудили такие темы: «Традиционная песенная культура малой родины Модеста Мусоргского», «Восточная музыка и творчество композитора», «Авторская и редакторская концепции народных драм «Борис Годунов», «Хованщина» и многие другие.

Заведующая Музеем-усадьбой М. П. Мусоргского Лидия Николаева выступила с докладом на тему «История памятника М. П. Мусоргскому на родине в селе Карево».

14 апреля участники конференции провели в Музее-усадьбе М. П. Мусоргского в Наумово. Для гостей музея организовали экскурсию по экспозиции «Жизнь и творчество М. П. Мусоргского», показали фильм «История создания музея» и вовлекли в театрализованное представление «Быт, традиции и обряды крестьян Псковской губернии XIX века». В белом зале музея-усадьбы состоялось вручение сертификатов участникам конференции.