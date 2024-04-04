Культура

Опубликован режим работы музея-заповедника «Изборск» в праздничные дни

Опубликован режим работы музея-заповедника «Изборск» в праздничные дни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Изборская крепость 29, 30 апреля и 10, 11 мая будет работать с 9.00 до 20.00, выставочный зал 29 и 30 апреля будет открыт для гостей с 10.00 до 20.00.

Музейные экспозиции и музейное кафе «Блинная» будут работать с 10.00 до 18.00, музей-усадьба народа сето в деревне Сигово – с 10.00 до 17.00.

29 апреля на всех музейных объектах будет рабочий день. 8 мая музей будет работать до 17.00.