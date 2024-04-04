Культура

Доклад псковских музейщиков опубликуют в сборнике «Архитектурная археология»

Сотрудники Псковского музея-заповедника приняли участие в научной конференции «Архитектурная археология-2024», которая проходила во Владимире. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Конференция была организована Институтом археологии Российской академии наук совместно с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником и при участии Новгородского государственного объединенного музея-заповедника.

Художники-реставраторы монументальной живописи Отдела научной реставрации и консервации музейных фондов Анна Ельпантифорова и Татьяна Федоренко выступили с докладом «Фрагменты неизвестной композиции, найденные в 1959 году «перед входом» в храм №1 Довмонтова города», представив промежуточные результаты своей работы.

В процессе подбора разрозненных фрагментов из раскопок под руководством Г. П. Гроздилова, привлекая археологические данные, реставраторы высказали убедительное предположение о сюжете разрушенной композиции. Доклад вызвал интерес у научного сообщества, отметили в Псковском музее.

«Конференция получилась насыщенной и сопровождалась дискуссией. Участники также ознакомились с временными выставками и экспозицией музея, увидели уникальную и почитаемую икону с образом Богоматери Боголюбской, посетили Успенский и Дмитриевский соборы, где частично сохранилась древняя настенная живопись. Встреча была организована на высоком уровне и дала возможность сотрудникам Псковского музея-заповедника обсудить актуальные проблемы реставрации фрагментов монументальной живописи со специалистами смежных профессий – археологами, архитекторами-реставраторами, химиками, программистами», - отметили в музее.

Доклад псковских музейщиков будет опубликован в сборнике ежегодного издания «Архитектурная археология».