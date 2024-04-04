Культура

Выставочный проект «Красота старины – устой настоящего и мост в будущее» откроется в Пскове

Выставочный проект «Красота старины – устой настоящего и мост в будущее» откроется в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Международный Центр Рерихов совместно с Псковским музеем 18 апреля представят выставку «Красота старины – устой настоящего и мост в будущее» в Поганкиных палатах к 120-летию путешествия Николая и Елены Рерихов по древнерусским городам.

«Летом 1903 года Николай и Елена Рерихи отправились в двухлетнюю экспедицию по Руси. Они посетили более 40 русских городов, в том числе Псков, Изборск и Печоры. По результатам этой поездки Рерих создал порядка 90 эскизов и этюдов русской старины. На выставке вы сможете увидеть эти произведения», – рассказали в музее.