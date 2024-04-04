Арт-фестиваль, выставки и киноквиз: «Библионочь-2024» пройдет в Пскове

Мероприятия всероссийской акции в поддержку библиотек и чтения «Библионочь-2024»: «Читаем всей семьёй» пройдут в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова сегодня, 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.
В программе:
- квест по библиотеке имени Курбатова,
- интерактивная выставка уникальных, ценных и редких книг из фондов библиотеки,
- выставка произведений заслуженного художника России Олега Цветкова,
- музыкально-поэтическое представление от молодых авторов Пскова «Клуб не очень анонимных поэтов и ЛитО "Камень"»,
- мастер-класс по росписи на спилах по созданию профилей портретов русских поэтов и писателей от Псковского областного центра народного творчества,
- арт-фестиваль и выставка скетчей,
- мастер-класс по созданию разворота собственной интерактивной книги, который проведет педагог-художник Детской художественной школы Наталья Захарова,
- круглый стол, посвященный поэзии от Совета молодых литераторов Псковской области,
- семейный лекторий о роли родителей в формировании безопасности и профилактике деструктивного поведения детей от Центра общественного здоровья Псковской области,
- интерактивная программа на русском и английском языках «Моя семья»,
- игротека от клуба настольных игр «Пикник»,
- интеллектуальный киноквиз.
«Скорее выбирайте площадку по душе и планируйте субботний маршрут - читаем с друзьями, читаем с семьёй, читаем с библиотекой имени Курбатова!» - призвали в библиотеке.
Основные мероприятия акции торжественно начнутся в библиотеке в 15.00. Адрес: город Псков, улица Профсоюзная, 2.