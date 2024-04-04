Культура

Арт-фестиваль, выставки и киноквиз: «Библионочь-2024» пройдет в Пскове

Мероприятия всероссийской акции в поддержку библиотек и чтения «Библионочь-2024»: «Читаем всей семьёй» пройдут в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова сегодня, 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

В программе:

квест по библиотеке имени Курбатова,

интерактивная выставка уникальных, ценных и редких книг из фондов библиотеки,

выставка произведений заслуженного художника России Олега Цветкова,

музыкально-поэтическое представление от молодых авторов Пскова «Клуб не очень анонимных поэтов и ЛитО "Камень"»,

мастер-класс по росписи на спилах по созданию профилей портретов русских поэтов и писателей от Псковского областного центра народного творчества,

арт-фестиваль и выставка скетчей,

мастер-класс по созданию разворота собственной интерактивной книги, который проведет педагог-художник Детской художественной школы Наталья Захарова,

круглый стол, посвященный поэзии от Совета молодых литераторов Псковской области,

семейный лекторий о роли родителей в формировании безопасности и профилактике деструктивного поведения детей от Центра общественного здоровья Псковской области,

интерактивная программа на русском и английском языках «Моя семья»,

игротека от клуба настольных игр «Пикник»,

интеллектуальный киноквиз.

«Скорее выбирайте площадку по душе и планируйте субботний маршрут - читаем с друзьями, читаем с семьёй, читаем с библиотекой имени Курбатова!» - призвали в библиотеке.

Основные мероприятия акции торжественно начнутся в библиотеке в 15.00. Адрес: город Псков, улица Профсоюзная, 2.