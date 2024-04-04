Санитарные дни на части объектов Псковского музея-заповедника пройдут 23 апреля

Санитарные дни на части объектов Псковского музея-заповедника переносятся с 30 апреля на 23 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.
Таким образом, 23 апреля (вторник) санитарный день проводится на следующих объектах:
- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
- Главное здание Псковского музея-заповедника;
- Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
- Поганкины палаты;
- Приказная палата Псковского кремля;
- Власьевская башня;
- Плоская башня;
- Музейный комплекс «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни);
- Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;
- Музей-квартира В.И. Ленина;
- Музей истории города Печоры;
- Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;
- Музей-усадьба М.П. Мусоргского;
- Музей-усадьба С.В. Ковалевской.
24 апреля (среда):
- Двор Постникова;
- Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза).
«Просим учитывать данную информацию при планировании посещения объектов», - обратились в музее.