Культура

Макет генеалогического древа рода Ганнибалов представят на выставке в Изборске

Выставку «Да здравствует Пушкин и праздник его поэзии» откроет музей-заповедник «Изборск» совместно с Государственным архивом Псковской области в преддверие 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Выставочный проект подготовлен при поддержке фонда «История Отечества» и Российского исторического общества.

«Есть на Псковской земле традиция собираться в день рождения поэта на поляне в Михайловском. Представленные на выставке фотоальбомы расскажут о Пушкинских праздниках поэзии конца 1940-х - 1980-х годов», - рассказали в музее.

Посетители увидят копии архивных документов, рассказывающие о предках А. С. Пушкина, а также макет генеалогического древа рода Ганнибалов.

Кроме того, на выставке представлены материалы о пребывании поэта в Псковской губернии и его окружении во время его ссылки, императорские указы, формулярные списки, ревизские сказки, метрические книги, письма, а также документы о предании тела А. С. Пушкина земле в Святогорском монастыре.

Открытие выставки состоится 25 апреля в 13:00 в доме купца Белянина на улице Печорской, 39 в Изборске.