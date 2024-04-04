Макет генеалогического древа рода Ганнибалов представят на выставке в Изборске

Выставку «Да здравствует Пушкин и праздник его поэзии» откроет музей-заповедник «Изборск» совместно с Государственным архивом Псковской области в преддверие 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.
Выставочный проект подготовлен при поддержке фонда «История Отечества» и Российского исторического общества.
Посетители увидят копии архивных документов, рассказывающие о предках А. С. Пушкина, а также макет генеалогического древа рода Ганнибалов.
Кроме того, на выставке представлены материалы о пребывании поэта в Псковской губернии и его окружении во время его ссылки, императорские указы, формулярные списки, ревизские сказки, метрические книги, письма, а также документы о предании тела А. С. Пушкина земле в Святогорском монастыре.
Открытие выставки состоится 25 апреля в 13:00 в доме купца Белянина на улице Печорской, 39 в Изборске.