Культура

«Культурные выходные» провел колледж искусств в Пыталово

Акцию «Культурные выходные» провели преподаватели и студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова в детской школе искусств в поселке Пыталово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Мастер-классы с учащимися Пыталовской детской школы искусств провели Георгий Гребень (гитара), Сергей Соколов (баян), Виктор Иванов (фортепиано), Зоя Ган (художественные дисциплины), Анжелика Романюк (хор), Татьяна Бойкова (флейта), Екатерина Горобец (эстрадный вокал), Татьяна Васильева (хореография).

Большую концертную программу представил жителям Пыталово оркестр русских народных инструментов колледжа искусств (руководитель Георгий Гребень).

В колледже отметили, что ежемесячные поездки творческих делегаций колледжа искусств организованы с целью оказания методической помощи детским школам искусств районных центров Псковской области в рамках региональной акции «Культурные выходные». Также они способствуют профориентации школьников, которые планируют связать свою жизнь со специальностями сферы искусства.

Как отметили преподаватели ДШИ в своём благодарственном письме, благодаря такому сотрудничеству создаются условия для наиболее полной реализации творческого потенциала талантливых детей и профессионального роста преподавателей.