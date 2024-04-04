Культура

Экскурсии по Псковскому кремлю и Приказной палате проведут на выходных

Экскурсии организует Псковский музей-заповедник на предстоящих выходных - 4 и 5 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

4 и 5 мая в 10:00, 12:00 и 16:00 пройдет сборная экскурсия по Псковскому кремлю.

«Экскурсия погружает участников в историю Пскова с первых веков возникновения города, строительства мощной крепости и первого храма во имя Святой Троицы. В ходе экскурсии участники познакомятся с особенностями вечевого строя Пскова, узнают, почему так много храмов было возведено в Довмонтовом городе и где хранится меч знаменитого князя Довмонта», - рассказали в музее.

4 мая в 14:00 можно посетить сборную экскурсию по Приказной палате (все экспозиции).

«Участники посетят выставку "Господин Псков", где услышат рассказ о начале Пскова, освоении территории, развитии культуры, ремесел, торговли, строительстве крепости и формировании города. Знакомство с военной историей продолжится на выставке "Ратная доблесть эпох", где представлены реконструкции комплексов одежды, вооружения и доспехов русских воинов XI-XVII вв. Далее участники смогут увидеть восстановленные интерьеры Приказной палаты – административного центра Псковской земли XVII – начала XVIII века, познакомиться с государевой службой воеводы, дьяка и подьячих, а также узнать о системе государственного управления России в XVII веке», - пояснили в учреждении.

4 мая в 18:00 состоится театрализованное мероприятие «Стрелецкий дозор в вечернем Кремле».

«Опускается тьма и начинается их дозор... Служилые люди по прибору – стрельцы XVII века, "вооруженные" огненным боем, заступают в караул и обходят самые потаённые уголки Кремля. Помогая государевым боярам (участники программы) в осмотре "городового строения" и подсвечивая путь фонарями, стрельцы заводят их во Власьевскую башню и закрытую башню Святых ворот, сопровождая переходы живыми диалогами и историями из прошлого», - заметили в музее.

5 мая в 14:00 гостей приглашают на сборную экскурсию «Все о Кремле».

«Тематическая экскурсия, в ходе которой вы узнаете историю строительства и военную историю псковской крепости, познакомитесь с особенностями вечевого строя Псковской земли, услышите рассказ о застройке средневекового Кремля. Посетив Приказную палату, вы узнаете о государевой службе воеводы, дьяка и подьячих, а также о системе государственного управления России в XVII веке. Закончится экскурсия подъемом на смотровую площадку Власьевской башни, с которой открывается превосходный вид на историческую часть древнего города», - рассказали организаторы.

Обязательна предварительная запись. Место встречи: Информационный центр музея (улица Кремль, 4). Телефон для записи: +78112724574.