Культура

Выставка о красоте старины открыта в Поганкиных палатах в Пскове

Выставка «Красота старины – устой настоящего и мост в будущее» открыта в Поганкиных палатах в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника, она приурочена к 120-летию путешествия Николая и Елены Рерихов по древнерусским городам.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Летом 1903 года Николай и Елена Рерихи отправились в двухлетнюю экспедицию по Руси. Они посетили более 40 русских городов, имеющих богатую историю: Псков, Изборск, Ярославль, Кострому, Казань, Нижний Новгород, Владимир, Суздаль, Юрьев-Польский, Ростов Великий, Смоленск и другие.

По результатам этой поездки Рерих создал порядка 90 эскизов и этюдов русской старины. На выставке можно увидеть произведения, на которые вдохновили Николая Рериха Псков, Изборск, Печоры и другие великие русские города.

Выставка работает до 12 мая.

«Обращаем ваше внимание, что на выставке представлены репродукции картин», – отметили в музее.