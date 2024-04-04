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Культура

Псковский музей приглашает поучаствовать в акции «Из поколения в поколение»

06.05.2024 17:33|ПсковКомментариев: 0

Псковский музей пригашает псковичей принять участие в акции «Из поколения в поколение» в рамках «Ночи музеев 2024». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Во все время акции в Поганкиных палатах будет действовать проекция старых семейных фотографий, где каждый сможет ощутить очарование памятных снимков. Мы призываем вас сделать вклад в наполнение этого семейного архива – присылайте свои архивные снимки Псковскому музею, и вашу крепкую и дружную семью увидят все гости "Ночи музеев 2024"», - рассказали в музее.

Принимаются семейные, свадебные, детские, школьные фотографии, сделанные в XX веке. Их можно прислать на электронную почту: pressa.museumpskov@yandex.ru. 

«Просим присылать письма с пометкой "Семейное фото для Ночи музеев - 2024". К каждой фотографии должна прилагаться подпись, которая будет показана под снимком во время слайд-шоу», - дополнили в музее.

Прием фотографий пройдет до 16 мая включительно.

Теги: #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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