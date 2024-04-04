Объекты музея-заповедника «Изборск» вновь можно посещать по понедельникам

Гости музея-заповедника «Изборск» вновь могут посещать объекты музея по понедельникам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.
Фото: музей-заповедник «Изборск»
В понедельник доступны:
- Экспозиция «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии» — 12.00, 14.00 и 16.00;
- Экспозиция «Изборская земля – святые места для русской культуры» — 11.00, 13.00 и 15.00;
- Экспозиция «Русские и сето. Одна земля – общая история» — 10.00, 12.00 и 14.00.
Ранее понедельник был выходным днем.